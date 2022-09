Silvio Berlusconi su TikTok: il primo video è già virale [GUARDA] (Di giovedì 1 settembre 2022) Silvio Berlusconi sbarca su TikTok. In vista delle elezioni l’ex Presidente del Consiglio ha deciso di giocare la carta dei social, in particolare quello più in voga tra giovani e giovanissimi. Circa un’ora fa è stato lanciato il primo video che ha già raggiunto migliaia di condivisioni e decine e decine di commenti. Leggi anche: Elezioni politiche in Italia, scuole chiuse per seggio: ecco quando, le date Berlusconi Tik Tok video Nel video Berlusconi si rivolge, con movenze un po’ grottesche, ai giovani sostenendo di “invidiarli un po’” considerando la loro giovane età. Dopodiché anticipa quelli che saranno i temi dei quali si parlerà sul suo canale ufficiale, dall’attualità “alle opportunità per il futuro dei ragazzi“. Questo il post ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022)sbarca su. In vista delle elezioni l’ex Presidente del Consiglio ha deciso di giocare la carta dei social, in particolare quello più in voga tra giovani e giovanissimi. Circa un’ora fa è stato lanciato ilche ha già raggiunto migliaia di condivisioni e decine e decine di commenti. Leggi anche: Elezioni politiche in Italia, scuole chiuse per seggio: ecco quando, le dateTik TokNelsi rivolge, con movenze un po’ grottesche, ai giovani sostenendo di “invidiarli un po’” considerando la loro giovane età. Dopodiché anticipa quelli che saranno i temi dei quali si parlerà sul suo canale ufficiale, dall’attualità “alle opportunità per il futuro dei ragazzi“. Questo il post ...

berlusconi : Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #Tiktok per parlare dei temi che più stanno a… - GiuseppeConteIT : No, io Silvio Berlusconi a Bruxelles non me lo ricordo - robertosaviano : La notizia di una spia russa alla base Nato di Napoli può davvero stupirci? Sostenitori di Putin ne abbiamo da anni… - EJPrasnik : RT @AestheticAllTV: Silvio Berlusconi esteve aqui - Giovannino_11 : RT @berlusconi: Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #Tiktok per parlare dei temi che più stanno a cuore a… -