Michele Merlo poteva salvarsi? Le cose potevano andare diversamente: la verità spiazzante (Di giovedì 1 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La morte di Michele Merlo ha lasciato tutti esterrefatti, tanto che in molti si chiedono se il giovane cantautore poteva salvarsi. La verità ha spiazzato tutti: le cose potevano andare in modo diverso. L’ex allievo di Amici è venuto a mancare un anno fa. La notizia della sua scomparsa ha reso increduli tutti i fan Leggi su youmovies (Di giovedì 1 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La morte diha lasciato tutti esterrefatti, tanto che in molti si chiedono se il giovane cantautore. Laha spiazzato tutti: lenoin modo diverso. L’ex allievo di Amici è venuto a mancare un anno fa. La notizia della sua scomparsa ha reso increduli tutti i fan

Agenzia_Ansa : Il cantante Michele Merlo, morto per una leucemia fulminante nel 2021, avrebbe avuto una possibilità di essere salv… - corriereveneto : Michele Merlo, il padre: «Il dottore indagato per la sua morte? È ancora il mio medico, non ce l’ho con lui» - Faillaluca : Michele Merlo, la superperizia inguaia il medico di base: «Con la diagnosi giusta si poteva salvare» -… - AttilioFarinel1 : RT @Margi625: Procura di Vicenza: Michele Merlo si poteva salvare. Denunciato il medico curante - cucca_giovanna : RT @Margi625: Procura di Vicenza: Michele Merlo si poteva salvare. Denunciato il medico curante -