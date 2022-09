Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Ronaldo verso la cessione ai rossoneri” (Di giovedì 1 settembre 2022) Clamorosa indiscrezioni di Mercato lanciata dal "The Sun": Cristiano Ronaldo potrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 settembre 2022) Clamorosa indiscrezioni dilanciata dal "The Sun": Cristianopotrebbe diventare un nuovo giocatore del

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Milan, in chiusura Sergino #Dest del #Barcellona: operazione in prestito con diritto di riscatt… - lucabianchin7 : Mercato #Milan penultimo giorno. ??Il costo di #Vranckx: 1 milione di prestito, 12 di riscatto ??Complicazioni per… - lucabianchin7 : Chelsea e #Milan NON stanno trattando per Rafa #Leao in questo ultimo giorno di mercato. Leao resterà al Milan al 9… - M4ck77 : Mi è arrivata una notizia clamorosa sul mercato del milan... - Retuittocose : RT @lucabianchin7: Chelsea e #Milan NON stanno trattando per Rafa #Leao in questo ultimo giorno di mercato. Leao resterà al Milan al 99%, c… -