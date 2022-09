L’Onu accusa Pechino di torture e violenze sessuali contro gli uiguri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022) L’atteso rapporto Onu sulla regione cinese dello Xinjiang ha messo in luce possibili “criminil’umanità” menzionando “prove credibili” dila minoranza uigura e invitando la comunità internazionale ad agire. “L’entità della detenzione arbitraria e discriminatoria di membri della comunità uigura e di altri gruppi a maggioranza musulmana può equivalere a crimini internazionali, in particolare criminil’umanità“, si legge nel rapporto. Michelle Bachelet, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani arrivata all’ultimo giorno di mandato, ha mantenuto in extremis la promessa di pubblicare il rapporto contestato da, che lo ritiene “una farsa” orchestrata dall’Occidente, Washington in testa. Per ...