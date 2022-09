Juve | UFFICIALE | l'esito degli esami di Szczesny | escluse fratture e significative lesioni

sportmediaset : ?? Le visite a Parigi, l'annuncio ufficiale e Paredes è a Torino per assistere a Juve-Spezia #SportMediaset - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Ufficiale, arriva Gerbo: il centrocampista firma un biennale con le vespe LEGGI LA NEWS:… - ZonaBianconeri : RT @MTMaio10: Benvenuto @LParedss #juve #leoparedes #jmedical #ufficiale #juventus #argentina - ssjuvestabiaspa : Ufficiale l’arrivo di Gerbo #ForzaJuveStabia - NewsTuttoC : UFFICIALE - Juve Stabia, ecco il centrocampista Alberto Gerbo -

Commenta per primo Piccolo sospiro di sollievo per Wojciech Szczsny. Il portiere polacco, uscito al 43' del primo tempo del match vinto dalla Juventus contro lo Spezia per un problema alla caviglia ...Juventus, infortunio Szczesny:l'esito degli esami ai quali si è sottoposto il portiere polacco. Ecco quando rientra Il secondo infortunio della stagione per Szczesny, dopo quello rimediato nella gara contro l'Atletico ...E' arrivata l'ufficializzazione per Paredes alla Juve, intanto le squadre di Serie A si scatenano negli ultimi giorni di calciomercato.La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Alberto Gerbo, classe ’89, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, natio di Val ...