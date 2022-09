Il «caro bollette» non risparmia le scuole | per le superiori il conto raddoppia

Rinaldi_euro : Scusate, ma il governo “dimissionario” non può agire sul caro bollette ma può vendere ITA? Ita Airways, il Tesoro s… - msgelmini : Oggi a #Cremona, terra di eccellenze. Anche qui ci sono imprese massacrate dall’inflazione e dal caro bollette, azi… - gparagone : A fronte di piccole e medie imprese che rischiano la chiusura, una partecipata di Stato come @eni fa sette miliardi… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Il caro energia divampa nel distretto della pelle: “50% del fatturato in bollette, meglio chiudere”. Due imprenditori… - Alessan04138070 : RT @petergomezblog: Caro bollette, ora l’allarme arriva anche da ospedali e Comuni: “Servizi a rischio”. Dalle industrie alle piscine: tutt… -

Collettiva.it

Mentre il governo a breve dovrebbe varare un nuovo decreto, che poi sarà convertito dal prossimo Parlamento, per cercare di fronteggiare ilche a breve potrebbe mettere in ginocchio ...Decreto Aiuti, legge in Gazzetta:, bonus, tutte le misure Bonus trasporti 60 euro nel ... al fine di mitigare l'impatto delenergia sulle famiglie , l'istituzione di un fondo nello stato ... Caro bollette, un bonus non scalda La bolletta in vetrina. È la nuova forma di protesta lanciata ieri da Confcommercio Napoli. Negozi al dettaglio, ristoranti o bar, non fa differenza: gli imprenditori messi in ginocchio ...Il caro bollette e l'aumento dei prezzi delle materie prime stanno mettendo in ginocchio diverse categorie. Fra questi i panettieri ...