F1, GP Olanda 2022, Alonso: “Hamilton? Enorme rispetto, è una leggenda” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Hamilton? Non ho assolutamente alcun problema con lui, anzi, nei suoi confronti ho un Enorme rispetto. La cosa è stata anche un po’ ingigantita, del resto c’è di mezzo Lewis, un campione, una leggenda, ma non pensavo quello che ho detto, è stata l’adrenalina del momento“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Fernando Alonso, in vista del Gran Premio d’Olanda di Formula 1, in riferimento specifico al suo pensiero su Lewis Hamilton. Il pilota spagnolo, ex ferrarista, si era rivolto al britannico con parole ingiuriose dettare dal nervosismo, nel corso dell’ultimo GP e tramite team radio; Alonso si è scusato e ha ben spiegato la situazione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) “? Non ho assolutamente alcun problema con lui, anzi, nei suoi confronti ho un. La cosa è stata anche un po’ ingigantita, del resto c’è di mezzo Lewis, un campione, una, ma non pensavo quello che ho detto, è stata l’adrenalina del momento“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Fernando, in vista del Gran Premio d’di Formula 1, in riferimento specifico al suo pensiero su Lewis. Il pilota spagnolo, ex ferrarista, si era rivolto al britannico con parole ingiuriose dettare dal nervosismo, nel corso dell’ultimo GP e tramite team radio;si è scusato e ha ben spiegato la situazione. SportFace.

