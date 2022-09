Ex Inter: Sanchez sbaglia un rigore, ma il Marsiglia vince VIDEO (Di giovedì 1 settembre 2022) L'attaccante cileno Alexis Sanchez (ex Inter) sbaglia un rigore, ma il Marsiglia vince: la squadra allenata da Igor Tudor supera 1-0 il... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) L'attaccante cileno Alexis(exun, ma il: la squadra allenata da Igor Tudor supera 1-0 il...

CarroDiBrahim : @wazzaCN Piccole differenze, si commentano da soli i numeri Mi scuso se quello dell’Inter è quello dell’anno scors… - FootballAndDre1 : @xelagrillo @Lamb_guast84 Tipo.. Sanchez... 5 anni fa all arsenal mi piaceva.. All'Inter non tanto... - sanchez_strada : @musagete10 @mikaelsonbabee @Lorenzo11122 Non l’hai visto al Cagliari allora… lo scorso campionato contro l’Inter h… - Burgomastro : vero che col senno poi ... però dei nuovi non c'è n'è uno che giochi!! All'Inter bastava: -liberarsi di Vidal Veci… -