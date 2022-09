Conti in ordine per difendersi dalla speculazione sul debito (Di giovedì 1 settembre 2022) Alla vigilia delle elezioni politiche del 25 settembre, sono iniziate a suonare le sirene di un possibile attacco speculativo nei confronti ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 settembre 2022) Alla vigilia delle elezioni politiche del 25 settembre, sono iniziate a suonare le sirene di un possibile attacco speculativo nei confronti ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

claudio27555795 : RT @f_chinellato: Piccolo thread sulla questione lavoro che mi farà guadagnare nemici, ma in fin dei conti siamo qui per fare chiacchiere.… - NincoNanco07 : Io che non dormo perché il Napoli non ha vinto...e poi c'è quello che dorme felice perché i conti sono in ordine e… - ivorobertocarbo : @annarelladippi I conti saranno in ordine - HankBarflyer : @MarcoRCapelli e fortuna che vorrebbe 'lasciare i conti in ordine' - bertolire : RT @f_chinellato: Piccolo thread sulla questione lavoro che mi farà guadagnare nemici, ma in fin dei conti siamo qui per fare chiacchiere.… -