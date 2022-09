Come attenuare i rumori esterni e vivere un’estate tranquilla

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022) Quando in estate tramonta il sole è il momento di spalancare le finestre, sperando che un po’ di aria spazzi via l’afa. Un momento bellissimo se si abita in una zona, l’inizio di un nuovo tormento per chi invece risiede in una zona trafficata o – peggio ancora – nella zona della cosiddetta “movida”. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) circa 30 milioni di europei sarebbero esposti a livelli di decibel rischiosi per il proprio benessere. In Italia, Roma e Milano sono le città dove si registra un inquinamento acustico maggiore. Prima che il rumore diventi causa di stress, possono essere d’aiuto gli esperti della piattaforma habitissimo i quali hanno stilato una lista di consigli e raccomandazioni volti a migliorare l’insonorizzazione della propria casa mitigando fortemente iprovenienti dalla strada o dall’abitazione ...