Claudia Ruggeri, sempre più statuaria in costume: una dea – FOTO (Di giovedì 1 settembre 2022) Claudia Ruggeri regala un ennesimo scatto estivo da stropicciarsi gli occhi, visione celestiale del suo corpo sinuoso. Gli scatti della Miss, Claudia Ruggeri, sono sempre notevoli e strappano applausi. La… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 1 settembre 2022)regala un ennesimo scatto estivo da stropicciarsi gli occhi, visione celestiale del suo corpo sinuoso. Gli scatti della Miss,, sononotevoli e strappano applausi. La… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Aaronfe05297186 : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri in bikini leopardato ?????????? - DENUBBIO : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri in bikini leopardato ?????????? - Batwayne82Queen : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri in bikini leopardato ?????????? - Marcolinho5 : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri in bikini leopardato ?????????? - Pepito12098411 : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri in bikini leopardato ?????????? -

Elezioni del 25 settembre, tutti i candidati dei collegi uninominali per il Senato ... Veneto U03 - Padova EMANUELE ALECCI (Pd) ANNA MARIA BERNINI (FI) Veneto U04 - Vicenza CLAUDIA ...LOMBARDO FABIO SELLERI Emilia - Romagna U04 - Ravenna (Ferrara) SILVIA KRANZ ANASTASIA RUGGERI ... Elezioni Senato 2022: tutte le sfide uninominali, ecco i candidati delle 4 coalizioni ...U04 - Ravenna (Ferrara) MANUELA RONTINI (Pd) ALBERTO BALBONI (FdI) SILVIA KRANZ ANASTASIA RUGGERI ...PAGLIARO ANTONIO TREVISI Sardegna U01 - Cagliari MARIA DEL ZOMPO (Pd) ANTONELLA ZEDDA (FdI) CLAUDIA ... Claudia Ruggeri: “Calma piatta…” | La showgirl infiamma i social con il costume leopardato Miss Claudia infiamma i social network con i suoi scatti in costume. Questa volta, però, i followers le hanno dovuto dare torto. Laura Cremaschi come una sirenetta bollente: la guardano tutti La sua bellezza è disarmante e riesce a mandare completamente fuori di testa i suoi fan; questa è Laura Cremaschi. ... Veneto U03 - Padova EMANUELE ALECCI (Pd) ANNA MARIA BERNINI (FI) Veneto U04 - Vicenza...LOMBARDO FABIO SELLERI Emilia - Romagna U04 - Ravenna (Ferrara) SILVIA KRANZ ANASTASIA......U04 - Ravenna (Ferrara) MANUELA RONTINI (Pd) ALBERTO BALBONI (FdI) SILVIA KRANZ ANASTASIA...PAGLIARO ANTONIO TREVISI Sardegna U01 - Cagliari MARIA DEL ZOMPO (Pd) ANTONELLA ZEDDA (FdI)...Miss Claudia infiamma i social network con i suoi scatti in costume. Questa volta, però, i followers le hanno dovuto dare torto.La sua bellezza è disarmante e riesce a mandare completamente fuori di testa i suoi fan; questa è Laura Cremaschi.