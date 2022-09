Calendario Serie A calcio oggi: orari partite 1° settembre, programma, tv, streaming DAZN e Sky (Di giovedì 1 settembre 2022) Altro giro, altra corsa. La Serie A vive oggi, 1 settembre, la terza parte del programma relativo al quarto turno del girone d’andata di un 2022-2023 intensissimo. Due le partite in agenda: un succosissimo Atalanta-Torino, in quel di Bergamo, e una sfida con punti salvezza già pesanti in palio fra Bologna e Salernitana. Entrambe le sfide inizieranno con calcio d’inizio previsto per le ore 20:45. Tutta la Serie A TIM e’ su DAZN. Attiva ora IN TV – Le partite in agenda si potranno seguire in diretta streaming su DAZN o sull’ App per smart-tv, oltre che sul canale ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 di Sky Q. Bologna-Salernitana sarà inoltre visibili anche su Sky Sport 251 e in ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Altro giro, altra corsa. LaA vive, 1, la terza parte delrelativo al quarto turno del girone d’andata di un 2022-2023 intensissimo. Due lein agenda: un succosissimo Atalanta-Torino, in quel di Bergamo, e una sfida con punti salvezza già pesanti in palio fra Bologna e Salernitana. Entrambe le sfide inizieranno cond’inizio previsto per le ore 20:45. Tutta laA TIM e’ su. Attiva ora IN TV – Lein agenda si potranno seguire in direttasuo sull’ App per smart-tv, oltre che sul canale ZONA, disponibile sul canale 214 di Sky Q. Bologna-Salernitana sarà inoltre visibili anche su Sky Sport 251 e in ...

