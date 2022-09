Calciomercato Palermo: in arrivo Gomes dal Manchester City U21 (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato Palermo, primo affare per il Palermo in sinergia con il Manchester City: dall’under 21 dei citizens arriva Claudio Gomes Arriva il primo affare in sinergia tra il Palermo e il Manchester City. I rosanero si preparano ad accogliere Claudio Gomes. Il centrocampista è un classe 2000 ed è proveniente dal settore giovanile dei citizens: prima di arrivare al Palermo aveva giocato in prestito anche nel PSV e Barnsley. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022), primo affare per ilin sinergia con il: dall’under 21 dei citizens arriva ClaudioArriva il primo affare in sinergia tra ile il. I rosanero si preparano ad accogliere Claudio. Il centrocampista è un classe 2000 ed è proveniente dal settore giovanile dei citizens: prima di arrivare alaveva giocato in prestito anche nel PSV e Barnsley. L'articolo proviene da Calcio News 24.

