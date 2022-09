Calciomercato Lecce: colpo last minute in arrivo in attacco (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Lecce, una delle squadre protagoniste di questo Calciomercato estivo, prova il colpo last minute in attacco. Il giocatore per il quale si farà un tentativo finale si tratta di Eldor Shomurodov, una scommessa che il Lecce vuole tentare, convinta che andrà a buon fine. Accostato più volte al Bologna, Shomurodov non ha concretizzato con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Genoa Vigorito c’è, ora uno tra Ranocchia e Luperto Lecce-Heerenveen 0 a 0, diretta tv in chiaro Antenna Sud e streaming gratis? Dove vedere l’amichevole 18.30 Live Sassuolo-Lecce risultato finale 1-0 Lecce-Empoli risultato finale 1-1 ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Il, una delle squadre protagoniste di questoestivo, prova ilin. Il giocatore per il quale si farà un tentativo finale si tratta di Eldor Shomurodov, una scommessa che ilvuole tentare, convinta che andrà a buon fine. Accostato più volte al Bologna, Shomurodov non ha concretizzato con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Genoa Vigorito c’è, ora uno tra Ranocchia e Luperto-Heerenveen 0 a 0, diretta tv in chiaro Antenna Sud e streaming gratis? Dove vedere l’amichevole 18.30 Live Sassuolo-risultato finale 1-0-Empoli risultato finale 1-1 ...

