Calcio | Serie A 2022-2023 | l’Atalanta vince nel posticipo e vola in testa Pareggio tra Bologna e Salernitana

(Di giovedì 1 settembre 2022) Si chiude il quarto turno delladi, il primo infrasettimanale di questa stagione. Sono due le leader della classifica: alla Roma si aggiunge infatti. I bergamaschino a quota 10 punti con il successo in casa sul Torino per 3-1. A lanciare la banda di Gasperini è uno strepitoso Teun Koopmeiners: l’olandese si inventa bomber e sigla ben tre reti (45+3?, 47? e 84?) con due rigori. Nonostante il gol della speranza di Vlasic non può nulla la squadra di Juric. Raggiunto quasi allo scadere ildalla: i felsinei in casa vanno in vantaggio con il penalty di Marko Arnautovic, ma Dia, con un tap-in dopo la respinta di Skoroupski, trova l’1-1 all’88’. QUARTA GIORNATA Posticipi Atalanta-Torino ...