Cagliari, UFFICIALE: ecco Falco (Di giovedì 1 settembre 2022) Filippo Falco è un nuovo giocatore del Cagliari: depositato il contratto dell'attaccante, come si apprende dal sito della Lega Serie... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Filippoè un nuovo giocatore del: depositato il contratto dell'attaccante, come si apprende dal sito della Lega Serie...

tcm24com : Ufficiale: Cagliari, ecco Falco in attacco #Cagliari #Falco - CalcioPillole : #Empoli, ufficiale l'arrivo di #Walukiewicz dal #Cagliari. - tcm24com : Ufficiale: un altro colpo per l'Empoli arriva Walukiewicz #Walukiewicz #Empoli #cagliari - sportli26181512 : Cagliari, UFFICIALE: due giovani per il futuro: Il Cagliari accoglie due nuovi acquisti per il futuro. Dal Perugia… - Fantacalcio : UFFICIALE - Calciomercato Empoli, ecco Walukiewicz dal Cagliari -