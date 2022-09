Brindisi, spara e uccide l'ex compagna in strada mentre va a lavorare, poi si suicida: Giuseppina muore a 47 anni (Di giovedì 1 settembre 2022) Uccisa mentre andava a lavorare. Così una donna di 47 anni, Giuseppina Fumarola, è stata uccisa a colpi di pistola questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compagno,... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 1 settembre 2022) Uccisaandava a. Così una donna di 47Fumarola, è stata uccisa a colpi di pistola questa mattina a Villa Castelli () dal suo ex compagno,...

interrisnews : E' il 40esimo #femminicidio in Italia da inizio anno #1settembre #brindisi - Giornaleditalia : #VillaCastelliBrindisi Omicidio-suicidio a Villa Castelli (Brindisi), uomo spara all'ex e poi si toglie la vita - Ljuba2000 : Il Messaggero Mobile: Brindisi, spara e uccide l'ex compagna in strada mentre andava a lavorare, poi si suicida - ilmessaggeroit : #brindisi, spara e uccide l'ex compagna in strada mentre andava a lavorare, poi si suicida - marco73rm : Brindisi,ma quanto prendi pe spara' cazzate??????????? -