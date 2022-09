(Di giovedì 1 settembre 2022) La campagnaè ambientata in paesaggi daldecisamente. Il servizio fotografico ha come protagonista Alexa Demie, star della Serie Tv Euphoria, e Kim Kardashian. Insieme a loro c’è anche la pallavolista sudcoreana Kim Yeon-koung. Daniel Roché ha firmato le fotografie che mettono in risalto i nuovi look della casa di

infoitcultura : Balenciaga Inverno 2022: una collezione dal “clima rigido” - SPYit_official : Quest'inverno arriva la busta della spazzatura firmata Balenciaga da 1.800€ e c'è davvero chi la comprerà!… -

Io Donna

...colori top per la stagione 2022 'Il rosa acceso è tornato per l'autunno -, come si è visto da Valentino, Versace e Prada, il blu intenso o l'azzurro cielo visto da LaQuan Smith e. ...... i modelli Il motto degli abiti eleganti del prossimo autunno/2022 - 2023 è stupire a tutti i costi: è il diktat individuato dai modelli presentati dama anche da quelli che ... L'ultima It Bag firmata Balenciaga Il sacchetto della spazzatura più costoso del mondo Tempeste di neve, paesaggi ghiacciati e temporali sono al centro della campagna della collezione Balenciaga Inverno 2022.L'adv per l'inverno 2022 del brand di Kering vede protagonisti del cast la musa di Demna, ma anche Alexa Demie, Khadim Sock e Kim Yeon-koung negli scatti di Daniel Roché. In un racconto che procede pe ...