Atalanta-Torino 3-1 | tris Koopmeiners e nerazzurri primi

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – L’batte ilper 3-1 nel posticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023, sale a 10 punti e affianca la Roma al primo posto in classifica. I granata, al primo k.o. del torneo, rimangono a quota 7. Il successo deiporta la firma di, che realizza una tripletta e con 4 gol comanda la classifica dei marcatori con lo juventino Vlahovic. Al Toro non basta la rete di Vlasic per raddrizzare la gara. L’conquista il bottino pieno in una gara cominciata col piede sull’acceleratore. I bergamaschi creano almeno 3 nitide occasioni da rete nella prima mezz’ora. Toloi sfiora il palo all’8?, Milinkovic-Savic deve disinnescare i tentativi die Zapata. Al 32? i padroni di casa ad un passo dal vantaggio, con Demiral che ...

La cronaca diNella serata del saluto a Josip Ilicic, l'batte il3 - 1 e agguanta la Roma in vetta alla classifica a quota 10 punti. Al Gewiss Stadium decide la ...Il posticipo della quarta giornata di serie A trafinisce 3 - 1 per i bergamaschi. Al 44mo gol annullato al, con Vlasic in posizione irregolare. Un minuto più tardi, rigore per l', Koopmeiners spiazza Milinkovic - ...Atalanta-Torino, Gasperini: "Momento positivo per noi. Zapata Un piccolo stiramento". L'allenatore dedica anche un pensiero a Ilicic ...