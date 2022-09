Al via la Settimana Internazionale della Vela di Imperia (Di giovedì 1 settembre 2022) , che si svolgerà dal 3 all’11 Settembre, come tradizione, nelle acque davanti ad Imperia. Per l’edizione numero 23, il format delle ‘Vele’ si arricchisce grazie alla presenza dei Dragoni, che si sfideranno in acqua dal 3 al 5 e le Vele d’Epoca dall’8 all’11 settembre. Settimana Internazionale della Vela di Imperia, la presentazione Presentata ieri mattina nelle sale del Comune di Imperia, l’imminente edizione delle ‘Vele’ alla presenza del Sindaco Claudio Scajola, del presidente di Assonautica di Imperia Enrico Meini, del Segretario Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Marco Casarino e di Biagio Parlatore, Presidente dello Yacht Club Imperia. “Con il supporto del Governo, Vele d’Epoca di ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 1 settembre 2022) , che si svolgerà dal 3 all’11 Settembre, come tradizione, nelle acque davanti ad. Per l’edizione numero 23, il format delle ‘Vele’ si arricchisce grazie alla presenza dei Dragoni, che si sfideranno in acqua dal 3 al 5 e le Vele d’Epoca dall’8 all’11 settembre.di, la presentazione Presentata ieri mattina nelle sale del Comune di, l’imminente edizione delle ‘Vele’ alla presenza del Sindaco Claudio Scajola, del presidente di Assonautica diEnrico Meini, del Segretario GeneraleCamera di Commercio Riviere di Liguria Marco Casarino e di Biagio Parlatore, Presidente dello Yacht Club. “Con il supporto del Governo, Vele d’Epoca di ...

