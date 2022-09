1 settembre 1994: prima uscita de “Il Postino” (Di giovedì 1 settembre 2022) Massimo Troisi e Philipe Noiret sono i due protagonisti de “Il Postino” diretto da Michael Radford, presentato per la prima volta al Festival del cinema di Venezia. La sua uscita arriva a circa tre mesi dalla scomparsa di Troisi, che nella pellicola è affiancato da una giovane Maria Grazia Cucinotta. La sceneggiatura del film è ispirata al romanzo Il Postino di Neruda di Antonio Skàrmeta. Con “Il Postino”, il talento di Massimo Troisi– che nella versione inglese è doppiato dal grande Robert De Niro– si afferma a livello internazionale, testimoniato anche dal record d’incassi, tra i maggiori della storia del cinema italiano. Il Postino: il “comico dei sentimenti” al cinema di Venezia Massimo Troisi ne “Il Postino”È il 1952, il Postino si chiama ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Massimo Troisi e Philipe Noiret sono i due protagonisti de “Il” diretto da Michael Radford, presentato per lavolta al Festival del cinema di Venezia. La suaarriva a circa tre mesi dalla scomparsa di Troisi, che nella pellicola è affiancato da una giovane Maria Grazia Cucinotta. La sceneggiatura del film è ispirata al romanzo Ildi Neruda di Antonio Skàrmeta. Con “Il”, il talento di Massimo Troisi– che nella versione inglese è doppiato dal grande Robert De Niro– si afferma a livello internazionale, testimoniato anche dal record d’incassi, tra i maggiori della storia del cinema italiano. Il: il “comico dei sentimenti” al cinema di Venezia Massimo Troisi ne “Il”È il 1952, ilsi chiama ...

