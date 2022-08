Valentino Rossi sogna un altro figlio con Sofia Novello | ' Dopo Giulietta vorremmo un maschietto'

(Di mercoledì 31 agosto 2022)il ritiro dalla Moto Gp e la nascita dipensa già a fare progetti per il pmo anno. Tra i buoni propositi del campione per il 2023 c'è quello di avere un...

bubjnw : RT @crash_motogp: Valentino Rossi & Fabio Quartararo. Misano 2021. Iconic. ???? #MotoGP #SanMarinoGP - Steve2630_Rock : RT @crash_motogp: Valentino Rossi & Fabio Quartararo. Misano 2021. Iconic. ???? #MotoGP #SanMarinoGP - o39shea : RT @crash_motogp: Valentino Rossi & Fabio Quartararo. Misano 2021. Iconic. ???? #MotoGP #SanMarinoGP - osizamboni : RT @crash_motogp: Valentino Rossi & Fabio Quartararo. Misano 2021. Iconic. ???? #MotoGP #SanMarinoGP - vero_antong : RT @crash_motogp: Valentino Rossi & Fabio Quartararo. Misano 2021. Iconic. ???? #MotoGP #SanMarinoGP -

Dopo il ritiro dalla Moto Gp e la nascita di Giulietta,pensa già a fare progetti per il prossimo anno. Tra i buoni propositi del campione per il 2023 c'è quello di avere un altro figlio con la storica fidanzata Sofia Novello . Amber Heard, ...Vuoi perché i piloti si lamentano delle gomme e vuoi perché, anche se sono passati secoli, la domanda sugliela fanno ogni volta. Adesso il responsabile del settore racing di Michelin ...Dopo il ritiro dalla Moto Gp e la nascita di Giulietta, Valentino Rossi pensa già a fare progetti per il prossimo anno. Tra i buoni propositi del campione per il 2023 ..."Ci piacerebbe avere un maschietto" ha confidato il pesarese, padre da pochi mesi della piccola Giulietta Valentino Rossi sta vivendo un momento particolarmente felice. Lasciata la MotoGP, categoria c ...