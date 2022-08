Tessere sanitarie senza microchip: «Servizi più difficili per i cittadini» (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’allarme. Scarseggiano i componenti elettronici, le nuove schede sono senza dispositivo. Si può prorogare la vecchia card, ma la procedura è complessa. Disagi per sanità e pratiche. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’allarme. Scarseggiano i componenti elettronici, le nuove schede sonodispositivo. Si può prorogare la vecchia card, ma la procedura è complessa. Disagi per sanità e pratiche.

LaVeritaWeb : Dopo le tessere sanitarie, rinnovate senza il «cuore» elettronico che consente l’accesso alle attività Pa, in arriv… - fanpage : Le nuove tessere sanitarie sono prive di microchip, causa carenza di materiali semiconduttori per la produzione dei… - TerrinoniL : Perché le nuove tessere sanitarie non hanno il microchip e come fare per accedere ai servizi online - xmau : Le tessere sanitarie senza chip - infoitinterno : Tessere sanitarie senza microchip: «Servizi più difficili per i cittadini» -