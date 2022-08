“Sguardi sul Resegone” a Sant’Omobono in 400 cartoline e in opere pittoriche (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Sguardi sul Resegone”: una panoramica distesa su una lenzuolata di anni, almeno un secolo e mezzo. Punto di partenza la collocazione della croce sulla sommità del monte celebrato da Alessandro Manzoni nei “Promessi Sposi”: la ricorrenza cade nel 2025, ma un drappello di volonterosi, appassionati di montagna e non solo, guidati da Stefano Frosio, si sono messi da tempo al lavoro per dare la giusta sottolineatura all’anniversario. Il primo fiore all’occhiello è stata proprio la mostra “Sguardi sul Resegone” che nei locali del Palazzetto dello Sport, a Selino Basso (Sant’Omobono Terme) ha richiamato ogni giorno un buon numero di visitatori. In mostra c’erano più di 400 cartoline d’ogni epoca, in gran parte provenienti dall’archivio di Stefano Frosio e da privati; e con le ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) “sul”: una panoramica distesa su una lenzuolata di anni, almeno un secolo e mezzo. Punto di partenza la collocazione della croce sulla sommità del monte celebrato da Alessandro Manzoni nei “Promessi Sposi”: la ricorrenza cade nel 2025, ma un drappello di volonterosi, appassionati di montagna e non solo, guidati da Stefano Frosio, si sono messi da tempo al lavoro per dare la giusta sottolineatura all’anniversario. Il primo fiore all’occhiello è stata proprio la mostra “sul” che nei locali del Palazzetto dello Sport, a Selino Basso (Terme) ha richiamato ogni giorno un buon numero di visitatori. In mostra c’erano più di 400d’ogni epoca, in gran parte provenienti dall’archivio di Stefano Frosio e da privati; e con le ...

