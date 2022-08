LIVE Musetti-Goffin 3-6 7-5 6-4 0-1, US Open 2022 in DIRETTA: inizia il quarto set (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) BREAK Goffin, 0-2. Brutto game di Lorenzo, che si ritrova ad inseguire. 0-40 Leziosa la palla corta di Musetti, Goffin ci arriva e chiude. Tre palle break. 0-30 Prende campo Goffin e muove la palla, chiudendo poi di dritto. 0-15 Sul nastro il dritto di Musetti. GAME Goffin, 0-1. Il belga riesce a tirarsi fuori da una situazione molto difficile. AD-40 Dritto lungolinea di Goffin. 40-40 Ma il belga è attentissimo, palla break annullata col servizio. 30-40 Resiste Lorenzo, RESISTE! Gran difesa, Goffin non riesce a mettere la palla dall’altra parte! Palla break! 30-30 MAMMA MIA CHE PASSANTE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) BREAK, 0-2. Brutto game di Lorenzo, che si ritrova ad inseguire. 0-40 Leziosa la palla corta dici arriva e chiude. Tre palle break. 0-30 Prende campoe muove la palla, chiudendo poi di dritto. 0-15 Sul nastro il dritto di. GAME, 0-1. Il belga riesce a tirarsi fuori da una situazione molto difficile. AD-40 Dritto lungolinea di. 40-40 Ma il belga è attentissimo, palla break annullata col servizio. 30-40 Resiste Lorenzo, RESISTE! Gran difesa,non riesce a mettere la palla dall’altra parte! Palla break! 30-30 MAMMA MIA CHE PASSANTE ...

