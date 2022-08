LIVE Berrettini-Grenier 2-6 6-1 7-6 5-4, US Open 2022 in DIRETTA: il francese serve per restare nel match (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KEYS (2° match DALLE 17.00) 40-30 Dritto in rete di Grenier. 40-15 Prima esterna e dritto dall’altra parte per Grenier. 30-15 Brutta risposta di dritto in rete di Berrettini sulla seconda di Grenier. 15-15 Comanda col dritto Grenier, Berrettini non tiene in campo il recupero in allungo. 0-15 Largo il rovescio di Grenier. 5-4 Berrettini, chiude velocemente questo game e manda Grenier a servire per restare nel match. 40-0 Prima vincente di Berrettini. 30-0 Prima e dritto di Berrettini, mentre siamo a 5 minuti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-KEYS (2°DALLE 17.00) 40-30 Dritto in rete di. 40-15 Prima esterna e dritto dall’altra parte per. 30-15 Brutta risposta di dritto in rete disulla seconda di. 15-15 Comanda col drittonon tiene in campo il recupero in allungo. 0-15 Largo il rovescio di. 5-4, chiude velocemente questo game e mandaa servire pernel. 40-0 Prima vincente di. 30-0 Prima e dritto di, mentre siamo a 5 minuti ...

