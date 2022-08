LIVE Berrettini-Grenier 2-6 6-1 7-6 1-0, US Open 2022 in DIRETTA: Matteo vince il tie-break 7-4 e passa a condurre (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 1-0 Tiene facilmente, a zero, Berrettini. 40-0 Smash vincente di Berrettini. 30-0 Servizio e dritto di Berrettini. 15-0 Subito comanda bene lo scambio Berrettini. Si riparte con Berrettini al servizio nel quarto set, giocatori di nuovo in campo. 20:57 Intanto Murray è avanti 5-7 6-3 6-1 contro Nava sull’Arthur Ashe Stadium. 20:54 Qualche minuto di intervallo ora con i due giocatori che si sono entrambi allontanati dal campo. 7-4 SET Berrettini! Servizio e dritto in avanzamento, a Grenier scappa di pochissimo il passante incrociato di rovescio e Matteo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 1-0 Tiene facilmente, a zero,. 40-0 Smashnte di. 30-0 Servizio e dritto di. 15-0 Subito comanda bene lo scambio. Si riparte conal servizio nel quarto set, giocatori di nuovo in campo. 20:57 Intanto Murray è avanti 5-7 6-3 6-1 contro Nava sull’Arthur Ashe Stadium. 20:54 Qualche minuto di intervallo ora con i due giocatori che si sono entrambi allontanati dal campo. 7-4 SET! Servizio e dritto in avanzamento, ascappa di pochissimo ilnte incrociato di rovescio e...

