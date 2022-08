Gorbaciov, ambasciatore Aragona: “Non era un ‘romantico’, Occidente gli è grato” (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Mikhail Gorbaciov “non era un romantico” come ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, ma cercò di “conciliare l’inconciliabile” tentando di riformare il comunismo. “Noi europei gli siamo grati di aver propiziato la fine della guerra fredda, Putin e molti russi sono di parere diverso”. A commentare così la figura di Mikhail Gorbaciov con l’Adnkronos è Giancarlo Aragona, che lo conobbe personalmente quando fu ambasciatore a Mosca (1999-2001) negli anni in cui saliva al potere Vladimir Putin, dalla cui visione “non potrebbe essere stato più distante”. “Gorbaciov – ricorda il diplomatico – è stato un leader che ha profondamente inciso sulle vicende del ‘900, gestendo la fine ordinata e pacifica della dissoluzione della Unione Sovietica, erede dell’Impero zarista, e la fine ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Mikhail“non era un romantico” come ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, ma cercò di “conciliare l’inconciliabile” tentando di riformare il comunismo. “Noi europei gli siamo grati di aver propiziato la fine della guerra fredda, Putin e molti russi sono di parere diverso”. A commentare così la figura di Mikhailcon l’Adnkronos è Giancarlo, che lo conobbe personalmente quando fua Mosca (1999-2001) negli anni in cui saliva al potere Vladimir Putin, dalla cui visione “non potrebbe essere stato più distante”. “– ricorda il diplomatico – è stato un leader che ha profondamente inciso sulle vicende del ‘900, gestendo la fine ordinata e pacifica della dissoluzione della Unione Sovietica, erede dell’Impero zarista, e la fine ...

