**Gas: Eni, Gazprom riduce forniture a 20 mln metri cubi** (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi. A renderlo noto è l'Eni, la quale si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) -ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni dicubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni dicubi effettuate nei giorni scorsi. A renderlo noto è l'Eni, la quale si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da

