Cristiano, dove vai? Anche a Lisbona dicono no, non resta che lo United (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Gazzetta_it : Cristiano, dove vai? Anche a Lisbona dicono no, non resta che lo United - Dibbello : RT @Laudantes: Rashford Sancho Martial Anthony Elanga Cristiano È una squadra dove Cristiano è titolare in almeno 1 dei tre posti? Con… - Tonivitale75 : @GiuseppeCaldo @annatrieste @Cristiano Caro il genio di turno se leggo un tweet in una lingua che non conosco, vado… - simonschembri : @RiccardoJ89 Si ma se viene CR7 invece the Osimeh il napoli non sara da primi quattro posti. Nel giuoco di Spallett… - GiuliaE09159291 : RT @Antonio46863622: Leggo articoli dove dicono che Ronaldo ha rifiutato il Napoli. Cerco di rimanere calmo anche se dinanzi alla disinform… -