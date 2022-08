Covid, in Cina torna il lockdown: allarme per i nuovi focolai, cosa sta succedendo (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Cina prosegue imperterrita nel raggiungimento del “contagio zero” e lo fa imponendo ancora una volta il lockdown. In Cina torna il lockdown Il governo cinese ha “chiuso” di nuovo tutto per contenere gli ultimi contagi da Civid 19, andando a bloccare città industriali come Shenzhen, Guangzhou, Dalian, Chengdu e Shijiazhuang. A Dalian, nel Liaoning, il blocco ha colpito circa la metà dei suoi 6 milioni di residenti per una durata di 5 giorni. A Shenzhen, nel Guangdong, almeno 4 distretti con circa 9 milioni di residenti sono stati interessati dal lockdown. A Guangzhou, capoluogo del Guangdong vicino a Hong Kong, sono stati rilevati martedì 5 contagi locali che hanno indotto a chiudere il distretto fino a sabato. E sempre a Guangzhou, la ripresa delle scuole è stata rinviata e quelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Laprosegue imperterrita nel raggiungimento del “contagio zero” e lo fa imponendo ancora una volta il. InilIl governo cinese ha “chiuso” di nuovo tutto per contenere gli ultimi contagi da Civid 19, andando a bloccare città industriali come Shenzhen, Guangzhou, Dalian, Chengdu e Shijiazhuang. A Dalian, nel Liaoning, il blocco ha colpito circa la metà dei suoi 6 milioni di residenti per una durata di 5 giorni. A Shenzhen, nel Guangdong, almeno 4 distretti con circa 9 milioni di residenti sono stati interessati dal. A Guangzhou, capoluogo del Guangdong vicino a Hong Kong, sono stati rilevati martedì 5 contagi locali che hanno indotto a chiudere il distretto fino a sabato. E sempre a Guangzhou, la ripresa delle scuole è stata rinviata e quelle ...

