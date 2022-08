Britney Spears, l’incubo vissuto dalla star internazionale: “Letteralmente uccisa” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Britney Spears ha pubblicato sui suoi profili social un audio di 22 minuti per raccontare l’incubo vissuto negli ultimi 13 anni. Un lunghissimo messaggio audio, della durata di circa 22 minuti, dove viene raccontato nel dettaglio tutto l’inferno vissuto negli ultimi 13 anni. Britney Spears ha scelto di parlare senza freni, soffermandosi su tutti gli aspetti da incubo che hanno caratterizzato il periodo in cui la celebre popstar è stata sotto la tutela legale di suo padre, Jamie Spears. Britney Spears ha quindi scelto di non rilasciare dichiarazioni a mezzo stampa e di non concedere interviste, ma di pubblicare un audio di 22 minuti dove emerge uno scenario da brividi, costituito ... Leggi su kronic (Di mercoledì 31 agosto 2022)ha pubblicato sui suoi profili social un audio di 22 minuti per raccontarenegli ultimi 13 anni. Un lunghissimo messaggio audio, della durata di circa 22 minuti, dove viene raccontato nel dettaglio tutto l’infernonegli ultimi 13 anni.ha scelto di parlare senza freni, soffermandosi su tutti gli aspetti da incubo che hanno caratterizzato il periodo in cui la celebre popè stata sotto la tutela legale di suo padre, Jamieha quindi scelto di non rilasciare dichiarazioni a mezzo stampa e di non concedere interviste, ma di pubblicare un audio di 22 minuti dove emerge uno scenario da brividi, costituito ...

