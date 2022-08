Aggressione omofoba: 17enne presa a sassate per le sue preferenze sessuali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una 17enne di Cisterna di Latina, ieri, è stata presa di mira da alcuni giovani che la hanno apostrofata con parole sgradevoli, epiteti volgari. All’inizio un’Aggressione verbale che in breve si è trasformato in altro. L’Aggressione Le parole non sono bastate ai ragazzi che hanno preso di mira la giovane. Ad un certo punto le hanno lanciato contro un sasso che l’ha colpita su uno zigomo. Un gesto ingiustificabile che pare sia scaturito dalle preferenze sessuali della ragazzina ancora minore. Una violenza che la stessa vittima non ha accettato passivamente. Leggi anche: Prima dà fuoco all’auto, poi tiene in ostaggio l’ex moglie e il figlioletto: arrestato 40enne La ragazza pubblica la sua foto ferita sui social e sporge denuncia Immediatamente dopo i fatti la vittima ha pubblicato sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Unadi Cisterna di Latina, ieri, è statadi mira da alcuni giovani che la hanno apostrofata con parole sgradevoli, epiteti volgari. All’inizio un’verbale che in breve si è trasformato in altro. L’Le parole non sono bastate ai ragazzi che hanno preso di mira la giovane. Ad un certo punto le hanno lanciato contro un sasso che l’ha colpita su uno zigomo. Un gesto ingiustificabile che pare sia scaturito dalledella ragazzina ancora minore. Una violenza che la stessa vittima non ha accettato passivamente. Leggi anche: Prima dà fuoco all’auto, poi tiene in ostaggio l’ex moglie e il figlioletto: arrestato 40enne La ragazza pubblica la sua foto ferita sui social e sporge denuncia Immediatamente dopo i fatti la vittima ha pubblicato sui ...

