Zafferana Etnea (Ct), in scena Maurizio Battista con "Tutti contro tutti" (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo il rinvio causato dalle avverse condizioni meteo, l'anfiteatro 'Falcone-Borsellino' di Zafferana Etnea ospiterà domani sera, mercoledì 31 agosto, alle ore 21 e 30, nell'ambito della 24ª edizione di 'Etna in scena', la Summer Edition dello spettacolo di Maurizio Battista, tutti contro tutti. Dopo il grande successo riscosso in tutta Italia, il comico romano porta in scena la sua dissacrante ironia, nell'unica tappa siciliana del tour, con uno spettacolo capace di divertire ma anche di far riflettere. Una spassosa e crudele analisi sociale, empaticamente spietata ma al tempo stesso ...

