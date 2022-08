Vuoi in casa un serpente? Le indicazioni per questo originale animale domestico (Di martedì 30 agosto 2022) Non tutti potrebbero scegliere un pet come questo. Fatto sta che, se sei curioso, ti diciamo quali sono le specie da preferire. Gli animali domestici più comuni e popolari, naturalmente,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 30 agosto 2022) Non tutti potrebbero scegliere un pet come. Fatto sta che, se sei curioso, ti diciamo quali sono le specie da preferire. Gli animali domestici più comuni e popolari, naturalmente,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

matilda_nadie : il mio vicino di casa (in italia) mi ha chiamata dicendomi che ultimamente mi pensa sempre, che gli manco e che ora… - BusiMatia : @pnggiorgio @mamu82 Vuoi risolvere il problema del riscaldamento climatico? Trovati un lavoro che ti tenga impegnat… - mbx1900 : @LilianaCherubi1 @Invetriata @UnaTelaBianca @ecehankoc @graziano_delrio @pdnetwork Ti posso consigliare un bravo ps… - gcfko_o : vabe ragazzi no comment per questo concerto di busan it’s either finisci tra le prime ventimila persone oppure te n… - virgiliopaolo : RT @laura_ceruti: Sei vuoi sbarazzarti una volta per tutte dei cialtroni Conte Salvini Berlusconi Meloni Letta insomma dell'accozzaglia che… -