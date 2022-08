Uomini e Donne, novità bomba sul trono classico: spuntano i nomi (Di martedì 30 agosto 2022) novità assoluta per Uomini e Donne, soffiata sul nome di una tronista: esce lo spoiler in anticipo, Maria non sa niente Uomini-e-Donne (Witty tv)Uomini e Donne sta per tornare sul piccolo schermo. Dopo la pausa estiva il programma di Maria De Filippi si ripresenterà nel primo pomeriggio di Canale 5. La conduttrice ha già concluso i provini ma non ha voluto dare anticipazioni su chi troveremo sul trono classico di quest’anno. I primi quattro tronisti vedranno anche un ritorno, almeno così raccontano le indiscrezioni. Federica Aversano, ex corteggiatrice, sarà una delle nuove troniste perché Maria le regalò un mazzo di fiori, chiaro segnale di un possibile ritorno nel programma sotto una nuova veste, poi confermata ufficialmente dalla ... Leggi su direttanews (Di martedì 30 agosto 2022)assoluta per, soffiata sul nome di una tronista: esce lo spoiler in anticipo, Maria non sa niente-e-(Witty tv)sta per tornare sul piccolo schermo. Dopo la pausa estiva il programma di Maria De Filippi si ripresenterà nel primo pomeriggio di Canale 5. La conduttrice ha già concluso i provini ma non ha voluto dare anticipazioni su chi troveremo suldi quest’anno. I primi quattro tronisti vedranno anche un ritorno, almeno così raccontano le indiscrezioni. Federica Aversano, ex corteggiatrice, sarà una delle nuove troniste perché Maria le regalò un mazzo di fiori, chiaro segnale di un possibile ritorno nel programma sotto una nuova veste, poi confermata ufficialmente dalla ...

