Sassuolo-Milan 0-0 al 45?: Superman Maignan dice no a Berardi (Di martedì 30 agosto 2022) Terminato al 'Mapei Stadium' il primo tempo di Sassuolo-Milan. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 agosto 2022) Terminato al 'Mapei Stadium' il primo tempo di. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - Nkunkismo7 : la differenza tra il Milan e le altre? è che adesso al 65' la maggiorparte delle squadre non riuscirebbero a segnar… - milansette : Diretta Sassuolo - Milan (0-0) Serie A 2022 - la Repubblica -