Sassuolo: infortunio per Berardi (Di martedì 30 agosto 2022) Domenico Berardi è stato costretto a lasciare il campo al 53' per un problema muscolare: si è seduto in panchina e si è... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Domenicoè stato costretto a lasciare il campo al 53' per un problema muscolare: si è seduto in panchina e si è...

RamsonBright : RT @DiMarzio: #SerieA | @SassuoloUS, infortunio per #Berardi, costretto a lasciare il campo. #SassuoloMilan - Paolo_Versa1 : Le condizioni del calciatore - Vincenzo140893 : RT @DiMarzio: #SerieA | @SassuoloUS, infortunio per #Berardi, costretto a lasciare il campo. #SassuoloMilan - sassuolonews : Berardi infortunio: Mimmo ko durante Sassuolo-Milan. Primi aggiornamenti - GoalItalia : Infortunio per Berardi durante #SassuoloMilan: esce in lacrime al 52', sostituito da Defrel ?? 1?? 0?? ? ?? -