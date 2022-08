Pierluigi Pardo sbarca a Rai 2. Ecco cosa farà (Di martedì 30 agosto 2022) Pierluigi Pardo C’è anche Pierluigi Pardo tra i nuovi volti di Rai 2 per la stagione tv 2022/2023. Il nome del conduttore e giornalista sportivo arriva, un po’ a sorpresa, in extremis, annunciato dal direttore dell’Intrattenimento DayTime Rai Simona Sala. Ecco cosa farà. Volto e voce di punta della Serie A su DAZN, oltre ad aver commentato questa estate anche il Palio di Siena su La7, Pardo viene arruolato dalla Rai per condurre il nuovo quiz destinato al sabato pomeriggio di Rai 2. Si tratta di Ti Sembra Normale, un game che nasce dall’originale Are You Normal?. Il gioco si misura su un dilemma all’apparenza semplice: cosa è normale e cosa non lo è, oggi, in Italia. Quali sono i comportamenti socialmente ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 30 agosto 2022)C’è anchetra i nuovi volti di Rai 2 per la stagione tv 2022/2023. Il nome del conduttore e giornalista sportivo arriva, un po’ a sorpresa, in extremis, annunciato dal direttore dell’Intrattenimento DayTime Rai Simona Sala.. Volto e voce di punta della Serie A su DAZN, oltre ad aver commentato questa estate anche il Palio di Siena su La7,viene arruolato dalla Rai per condurre il nuovo quiz destinato al sabato pomeriggio di Rai 2. Si tratta di Ti Sembra Normale, un game che nasce dall’originale Are You Normal?. Il gioco si misura su un dilemma all’apparenza semplice:è normale enon lo è, oggi, in Italia. Quali sono i comportamenti socialmente ...

