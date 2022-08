Non solo Covid, dalla tubercolosi alla gotta tornano le malattie 'storiche': ecco le 6 che preoccupano (Di martedì 30 agosto 2022) Arrivati nel 2022 si credeva che ci si fosse liberati dalle ' malattie storiche ', ma così non è. Scarlattina e tubercolosi (per dirne alcune) stanno ora aumentando vertiginosamente. Il numero di ... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022) Arrivati nel 2022 si credeva che ci si fosse liberati dalle '', ma così non è. Scarlattina e(per dirne alcune) stanno ora aumentando vertiginosamente. Il numero di ...

marattin : Noi l’avevamo detto un mesetto fa. Bene che ora anche @lavoceinfo confermi che la flat tax della Lega non esiste. T… - matteosalvinimi : Letta, lavora con noi per fermare gli aumenti delle bollette di luce e gas. I soldi dai russi li ha presi la sinist… - matteosalvinimi : Per Consiglio di Stato è legittimo non rinnovare permesso di soggiorno allo straniero che non si è integrato. Solo… - CosimoTagliente : RT @ero_coso: @mentecritica Quando lasciai la divisa pensai che in futuro non avremmo più avuto bisogno di nozioni da scuola di guerra, che… - astone_silvia : RT @marattin: Noi l’avevamo detto un mesetto fa. Bene che ora anche @lavoceinfo confermi che la flat tax della Lega non esiste. Trattasi so… -