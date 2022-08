Musetti-Goffin oggi, US Open 2022: orario preciso, programma, tv, streaming (Di martedì 30 agosto 2022) oggi, martedì 30 agosto, Lorenzo Musetti farà il proprio esordio negli US Open 2022. Il carrarino affronterà nella terza sfida del campo 12 il belga David Goffin, non un primo turno facile per il toscano per la storia del suo avversario. Sarà necessario tirar fuori una prestazione di livello che finora sul cemento nordamericano non si è visto in avvicinamento allo Slam. Musetti, infatti, dopo aver ottenuto il pass nel main draw di Cincinnati, dovendo partire dalle qualificazioni, si è dovuto arrendere al croato Borna Coric nel primo turno. Una sconfitta rivalutata dal percorso che Coric è stato in grado di fare in Ohio, visto lo straordinario successo del Masters1000. Amara poi per Lorenzo l’uscita di scena al primo turno contro il francese Richard Gasquet. Si spera che l’allievo di ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022), martedì 30 agosto, Lorenzofarà il proprio esordio negli US. Il carrarino affronterà nella terza sfida del campo 12 il belga David, non un primo turno facile per il toscano per la storia del suo avversario. Sarà necessario tirar fuori una prestazione di livello che finora sul cemento nordamericano non si è visto in avvicinamento allo Slam., infatti, dopo aver ottenuto il pass nel main draw di Cincinnati, dovendo partire dalle qualificazioni, si è dovuto arrendere al croato Borna Coric nel primo turno. Una sconfitta rivalutata dal percorso che Coric è stato in grado di fare in Ohio, visto lo straordinario successo del Masters1000. Amara poi per Lorenzo l’uscita di scena al primo turno contro il francese Richard Gasquet. Si spera che l’allievo di ...

