Meloni | «Sull’ambiente dalla sinistra solo manifesti ideologici Ci vuole una tutela seria»

«Mentre la sinistra parla di manifesti ideologici, noi affronteremo la tutela dell'ambiente in maniera seria, coerente, libera e innovativa, senza pregiudizi nei confronti dello sviluppo economico e delle nuove tecnologie. A cominciare dalla difesa del bene naturale per eccellenza: l'acqua». Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, postando un video sulle proposte di FdI per «difendere l'ambiente e la bellezza della nostra terra».

