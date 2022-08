ItalExit | a Roma la presentazione delle liste | con Paragone il vicequestore Schilirò

Leggi su ildenaro

(Di martedì 30 agosto 2022) Domani alle ore 11.00, presso ilScout Center, Largo dello Scoutismo 1, si terrà una conferenza stampa presieduta dal leader diGianluigiper presentare leelettorali del partito. “L’evento – si legge in una nota – darà il via alla campagna elettorale sul territorio per le elezioni Politiche del 25 settembre, campagna che si preannuncia breve nei tempi ma intensa nei contenuti:sarà in prima fila, fra le altre cose, per la difesalibertà individuali, della Costituzione italiana, contro Green Pass, identità digitale e strapotereMultinazionali, e si batterà per difendere i lavoratori, per tutelare il Made in Italy e per proteggere il potere d’acquisto degli italiani dal caro energia e dalle speculazioni. Insieme al ...