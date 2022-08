Inter-Cremonese | Lautaro Martinez | “Sto lavorando bene e sono felice di lottare per questa squadra”

(Di martedì 30 agosto 2022) Un gol, una buona prestazione e, soprattutto, i 3 punti:è stato fondamentale nel successo messo a referto, con il punteggio di 3-1, dall’sullavistato ai microfoni di Dazn, l’attaccante nerazzurro si è dichiarato moltoper la vittoria ottenuta. “Volevamo la vittoria dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio – ha affermato l’argentino –: abbiamo iniziato la gara con la giusta mentalità e abbiamo portato a casa 3 punti importanti. Per quel che mi riguarda, stoe mi sento in fiducia.di poter continuare aper questo club. Derby? La sfida al Milan è sempre speciale, lavoriamo tutti i giorni per giocare partite di questo ...

Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv Radu, prodezze e ...Juventus - Spezia: probabili formazioni, orario e dove vederlaSimone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro la Cremonese per 3-1. Le sue parole: “I ragazzi hanno fatto una partita di applicazione e corsa, che va ...Inter non manca all’appello a San Siro e torna a vincere contro la Cremonese. La sconfitta all’Olimpico ha destabilizzato ma non abbattuto Inzaghi, che crede nel potenziale della sua rosa e che la fre ...