I rincari stanno avendo un effetto a valanga | Non immaginereste mai cosa è in crisi in questo momento (Di martedì 30 agosto 2022) In Italia è scattato un nuovo allarme che, stavolta, riguarda nello specifico uno dei prodotti più usati nelle case italiane. cosa sta succedendo e quali sono i rischi a esso legati. Allarme pomodoro in Italia (Canva)Il mercato del pomodoro: L'eccellenza del Made in Italy L'Italia è il più importante produttore di pomodoro d'Europa, il secondo del mondo dopo la California. Il 15% dell'intera produzione mondiale di pomodoro proviene dalle coltivazioni del nostro Paese, per un fatturato annuo di quasi 4 miliardi di euro, in buona parte derivante dalle esportazioni del prodotto in tutto il mondo. Il fiorente mercato del pomodoro per salsa, eccellenza del Made in Italy, sta però vivendo un momento particolarmente difficile: ad un raccolto già provato dalla grave siccità che ha colpito l'Italia, si aggiunge la seria minaccia dall'aumento ...

