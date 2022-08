Trattative Navas e Ruiz in chiusura? Succederà oggi con Giuntoli! (Di lunedì 29 agosto 2022) Ultimi giorni di calciomercato ed ultime Trattative da concludere per il ds Cristiano Giuntoli ed il Napoli. In particolare, la squadra di Aurelio De Laurentiis attende la risoluzione delle operazioni relative al centrocampista spagnolo Fabian Ruiz e al portiere portoricano Keylor Navas da discutere con il PSG. Mentre la trattativa per il numero 8 del Napoli è pronta a volgere al termine, quella per Navas necessita delle ultime rifiniture, specialmente tra il portiere e la squadra francese. Navas-Ruiz: oggi l’incontro L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha riportato sul proprio profilo Twitter la notizia per la quale nella giornata di oggi è previsto un incontro per completare la cessione di Ruiz e provare a firmare per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) Ultimi giorni di calciomercato ed ultimeda concludere per il ds Cristiano Giuntoli ed il Napoli. In particolare, la squadra di Aurelio De Laurentiis attende la risoluzione delle operazioni relative al centrocampista spagnolo Fabiane al portiere portoricano Keylorda discutere con il PSG. Mentre la trattativa per il numero 8 del Napoli è pronta a volgere al termine, quella pernecessita delle ultime rifiniture, specialmente tra il portiere e la squadra francese.l’incontro L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha riportato sul proprio profilo Twitter la notizia per la quale nella giornata diè previsto un incontro per completare la cessione die provare a firmare per ...

