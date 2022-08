Tecnica Kintsugi | La tecnica giapponese per riparare un piatto rotto in modo semplice. (Di lunedì 29 agosto 2022) In questo articolo, vi presenteremo un metodo molto facile e veloce per riparare i piatti rotti, ispirato alla tecnica Kintsugi: approfondiamo insieme! Prima di tutto, è fondamentale spiegare cos’è la tecnica Kintsugi e la sua storia. La tecnica o metodo Kintsugi consiste nel riparare oggetti in ceramica, come ad esempio dei piatti, utilizzando l’oro o l’argento. Quest’ultimi vengono saldati direttamente nell’oggetto rotto, così da riunire insieme i suoi pezzi e formare un effetto davvero sorprendente. Questa pratica giapponese ha un significato molto profondo ed importante: da una ferità si può rinascere e l’imperfezione può trasformarsi in perfezione. credit foto La ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 29 agosto 2022) In questo articolo, vi presenteremo un metodo molto facile e veloce peri piatti rotti, ispirato alla: approfondiamo insieme! Prima di tutto, è fondamentale spiegare cos’è lae la sua storia. Lao metodoconsiste neloggetti in ceramica, come ad esempio dei piatti, utilizzando l’oro o l’argento. Quest’ultimi vengono saldati direttamente nell’oggetto, così da riunire insieme i suoi pezzi e formare un effetto davvero sorprendente. Questa praticaha un significato molto profondo ed importante: da una ferità si può rinascere e l’imperfezione può trasformarsi in perfezione. credit foto La ...

onerainyday3 : @justAcalico this ma poi lo rimettiamo su tutto insieme con la tecnica del kintsugi perché he deserves the world - ciroizzo3 : @EusapiaR ?????????? Nooo i danni tuoi so come la storia dei vasi giapponesi. Sai che i giapponesi, quando rompono un v… - amarvicio : Kintsugi realizzato da Federica con tecnica tradizionale (a parte la finitura in ottone al posto dell’oro). Il vaso… -