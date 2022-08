Stablecoin, caratteristiche e vantaggi di questo asset digitale (Di lunedì 29 agosto 2022) Il mondo delle criptovalute è ben più vasto di quanto si possa immaginare e ogni giorno si arricchisce di novità che per i meno esperti possono sembrare difficili da decifrare. Negli ultimi tempi, per esempio, si sta parlando molto di Stablecoin, ossia degli asset digitali il cui valore è ancorato a quello di un’altra valuta. Ma come funzionano più nello specifico le Stablecoin? E sono più convenienti delle criptovalute tradizionali? Che cosa sono le Stablecoin? Come suggerisce la traduzione del termine, “Stablecoin” sta per “monete stabili” e il loro valore si lega a quello di un altro asset. Mentre le normali criptovalute non hanno un prezzo stabile e mostrano anche forti oscillazioni nel breve periodo, le Stablecoin prevedono un prezzo “ancorato” (peg) al tasso di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 agosto 2022) Il mondo delle criptovalute è ben più vasto di quanto si possa immaginare e ogni giorno si arricchisce di novità che per i meno esperti possono sembrare difficili da decifrare. Negli ultimi tempi, per esempio, si sta parlando molto di, ossia deglidigitali il cui valore è ancorato a quello di un’altra valuta. Ma come funzionano più nello specifico le? E sono più convenienti delle criptovalute tradizionali? Che cosa sono le? Come suggerisce la traduzione del termine, “” sta per “monete stabili” e il loro valore si lega a quello di un altro. Mentre le normali criptovalute non hanno un prezzo stabile e mostrano anche forti oscillazioni nel breve periodo, leprevedono un prezzo “ancorato” (peg) al tasso di ...

AceVenturaIT : RT @CryptoDome_IT: ?? KUJIRA ?? Facciamo un' analisi completa e scopriamo quali sono le top caratteristiche di questo L1 su #Cosmos ?? In qu… - Crypt0Box : RT @CryptoDome_IT: ?? KUJIRA ?? Facciamo un' analisi completa e scopriamo quali sono le top caratteristiche di questo L1 su #Cosmos ?? In qu… - faccobus11 : RT @CryptoDome_IT: ?? KUJIRA ?? Facciamo un' analisi completa e scopriamo quali sono le top caratteristiche di questo L1 su #Cosmos ?? In qu… - CryptoOwlNews : RT @CryptoDome_IT: ?? KUJIRA ?? Facciamo un' analisi completa e scopriamo quali sono le top caratteristiche di questo L1 su #Cosmos ?? In qu… - Guglielmo1519 : RT @CryptoDome_IT: ?? KUJIRA ?? Facciamo un' analisi completa e scopriamo quali sono le top caratteristiche di questo L1 su #Cosmos ?? In qu… -

Stablecoin, caratteristiche e vantaggi di questo asset digitale Anche per le stablecoin, dunque, bisogna tener conto di pro e contro che possono indirizzare la scelta finale di acquistarli o meno. Sicuramente uno dei maggiori vantaggi delle stablecoin è la loro ... Come affrontare i rischi delle criptovalute e salvare il portafoglio ... il 2022 ha tutte le caratteristiche di un "anno da dimenticare", caratterizzato da diversi shock tra cui il crollo delle stablecoin, il fallimento di Celsius (piattaforma di trading e prestito di ... Cosenza 2.0 Anche per le, dunque, bisogna tener conto di pro e contro che possono indirizzare la scelta finale di acquistarli o meno. Sicuramente uno dei maggiori vantaggi delleè la loro ...... il 2022 ha tutte ledi un "anno da dimenticare", caratterizzato da diversi shock tra cui il crollo delle, il fallimento di Celsius (piattaforma di trading e prestito di ... USD Coin: ecco come funziona la stablecoin - COSENZA 2.0