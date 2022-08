Skam Italia 5, Elia si troverà faccia a faccia con una tematica molto particolare (e mai affrontata prima). E a proposito di una sesta stagione… (Di lunedì 29 agosto 2022) La nuova stagione di Skam Italia 5 è pronta al debutto. Mercoledì, primo Settembre, infatti sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la quinta stagione della fortunata serie. Dopo varie indiscrezioni che si erano susseguite nei vari mesi, è stata ufficializzata la figura principale, ossia Elia. Sarà dunque Francesco Centorame ad interpretare il giovane che sarà protagonista assoluto di questo Skam Italia 5. Oggi, Lunedì 29 Agosto, si è svolta la conferenza stampa ufficiale che non solo ha confermato l’assoluta presenza predominante del personaggio di Elia, bensì ha svelato in anteprima assoluta anche le tematiche che dovrà affrontare. Per il giovane si prospetterà un periodo molto difficile. In seguito alla bocciatura durante l’ultimo anno ... Leggi su isaechia (Di lunedì 29 agosto 2022) La nuova stagione di5 è pronta al debutto. Mercoledì, primo Settembre, infatti sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la quinta stagione della fortunata serie. Dopo varie indiscrezioni che si erano susseguite nei vari mesi, è stata ufficializzata la figura principale, ossia. Sarà dunque Francesco Centorame ad interpretare il giovane che sarà protagonista assoluto di questo5. Oggi, Lunedì 29 Agosto, si è svolta la conferenza stampa ufficiale che non solo ha confermato l’assoluta presenza predominante del personaggio di, bensì ha svelato in anteassoluta anche le tematiche che dovrà affrontare. Per il giovane si prospetterà un periododifficile. In seguito alla bocciatura durante l’ultimo anno ...

NetflixIT : Siete pronti a conoscere il futuro di Skam con la Maga Sava? Savati Tu: storie di SKAM ITALIA in esclusiva su TikTo… - NetflixIT : Settembre ci fa male dalle scuole elementari, ma con Skam Italia 5 forse ci arriviamo volentieri - rphoenixx_ : RT @setteparadiso: skam france nelle stagioni inedite: la sordità l'hiv la povertà la teen pregnancy lo stupro malattie mentali lutto dipen… - tendenzetv : #skamitalia5: perché cresce l'attesa per l'uscita di Skam Italia, su #Netflix dal 1° settembre. Questa quinta stagi… - AletPu : RT @redkni: Rega, non voglio essere io a dirvelo che non ho mai visto Skam Italia (sì altri Skam), ma forse, e dico FORSE il fatto che sull… -