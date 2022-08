Sassuolo - Milan ad Ayroldi, per l'Inter c'è Fourneau, Colombo su Juve - Spezia (Di lunedì 29 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di lunedì 29 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora

AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Il Milan torna a Sassuolo dopo la festa scudetto: ancora avanti il «2», ritorno al successo per Inter e Juven… - apetrazzuolo : SERIE A - Il Milan torna a Sassuolo dopo la festa scudetto: ancora avanti il «2», ritorno al successo per Inter e J… - napolimagazine : SERIE A - Il Milan torna a Sassuolo dopo la festa scudetto: ancora avanti il «2», ritorno al successo per Inter e J… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #calcio #quote Scommesse Serie A: il Milan torna a Sassuolo dopo la festa scud… -